В Татарстане осталось переселить граждан из 147 квартир аварийных домов, расположенных в 11 муниципальных образованиях. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на 31-м заседании Госсовета РТ.

«Осталось переселить 11 квартир в Казани. Там юридические моменты – кто-то отказывается, кто-то вступает в наследство и так далее. И еще 136 квартир в 10 муниципальных образованиях республики», – рассказал глава Правительства РТ.

Песошин отметил, что по программе переселения граждан из аварийного жилья на 2013 – 2017 годы в число аварийных было включено 1 102 дома. «Это 8 070 квартир общей площадью 286 тыс. кв. метров. Там проживало 20 396 человек. Эта программа завершена, ее стоимость более 5 млрд рублей», – подчеркнул он.

Премьер-министр РТ добавил, что в следующую программу вошли дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. «Период ее реализации – 2019 – 2023 годы. Это 85 жилых домов, 654 квартиры, 1 755 граждан. На сегодня выполнен этап 2019, 2020 и 2021 годов. Остался этап 2022 и 2023 годов», – заметил он.

Глава Правительства уточнил, что программу переселения граждан из аварийного жилья планируется завершить досрочно в 2023 году. «Она должна завершиться в 2024 году. Мы взяли на себя дополнительное обязательство по опережающему освоению этой программы», – заключил он.

В сентябре 2021 года Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья в стране. Он поручил выделить на эти цели дополнительные 45 млрд рублей.