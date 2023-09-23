В Татарстане остается 31 двор с незавершенными дорожными работами по «Нашему двору»

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В Татарстане остаются 30 дворов, в которых продолжаются дорожные работы по программе «Наш двор». 22 из них находятся в Казани, 6 — в Бавлинском и 2 — в Бугульминском районе. В общей сложности выполнение работ достигло 99%, до 15 октября они будут завершены полностью. Об этом стало известно на совещании в Доме Правительства РТ, проведенном Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Как рассказала директор «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, еще в одном из дворов Казани работы начнутся только после завершения ремонта тепловых сетей.

Такой же процент выполнения отмечается и по установке наружного освещения. 1 незавершенный процент составляют 11 дворов в Казани. Ожидается, что работы будут полностью выполнены в течение недели.

Продолжается и установка оборудования. За две недели динамика здесь составила 7% — до 93%. 27 районов завершили монтаж, еще семь продолжают установку.

Ведется приемка комплексного благоустройства дворов. Рабочая комиссия провела проверки на 753 территориях. 575 из 960 дворов приняты, остальные занимаются устранением замечаний. Работы завершены в 14 районах. При этом, как отметила Зиннатуллина, некоторые районы с большим числом объектов для благоустройства, к примеру Елабужский с 43 дворами, завершили работу, а другие, в которых благоустраивают от 5 до 10, все еще не справились с задачей.