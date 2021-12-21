В Татарстане основной наплыв туристов в новогодние праздники ожидается с 2 по 5 января

Большинство туристов приедет в Татарстан после празднования Нового года. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«На сегодня загрузка отелей составляет порядка 70%, с 2–5-го ожидается загрузка 80% и с 6-го по 10-е число – 50%. Основной поток туристов в Татарстан будет с 2 по 5 января», – отметила спикер.

Всего в республике принять путешественников готовы 380 аккредитованных отелей.

Лейла Фазлеева напомнила, что при организации туров желающих посетить Татарстан информируют о действующих санитарных правилах в РТ – это QR-коды для посещения культурных мест, транспорта и кафе.

К примеру, одно из самых популярных направлений путешествий в новогодние праздники – резиденция Кыш Бабая – требует для прохода QR-код.

«Наша задача обеспечить безопасность с точки зрения Роспотребнадзора, МВД и МЧС», – подчеркнула вице-премьер.