В Татарстане осенью заготовят не менее 10 тонн семян лесообразующих пород

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В начале сентября откроется осенний лесокультурный сезон 2024 года, в рамках которого в Татарстане планируется заготовить не менее 10 тонн семян основных лесообразующих пород. Об этом говорится в сообщении Минлесхоза РТ.

Помимо семян, будут подготовлены участки для создания лесных культур будущего года на площади 1,4 тыс. гектаров. Проведение данных мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Экология», реализуемого с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Сейчас в Татарстане продолжаются работы по содействию естественному лесовосстановлению, агротехническому уходу за лесными культурами, а также по очистке от валежника и выборочной рубке в полезащитных лесных насаждениях.