news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 августа 2025 01:05

В Татарстане осенью начнет работать еще один промпарк

Читайте нас в
Телеграм

Индустриально-промышленный парк «Турбина» начнет работать осенью в Зеленодольском районе РТ. В данный проект инвестировали 959 млн рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (сокр. АИР) Талия Минуллина, чьи слова приводит ТАСС.

«Там есть девять [потенциальных] резидентов. <...> Во-первых, якорный резидент - АО "Завод газотурбинного оборудования" (ГК "Амкор"), который в октябре откроется официально», - сказала глава АИР РТ.

По ее словам, в данном промышленном парке будет 276 рабочих мест.

Еще Миннулина добавила, что площадь «Турбины» - 16 га.

#промышленный парк #Татарстан #Талия Минуллина #АИР РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025