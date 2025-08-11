В Татарстане осенью начнет работать еще один промпарк

Индустриально-промышленный парк «Турбина» начнет работать осенью в Зеленодольском районе РТ. В данный проект инвестировали 959 млн рублей, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана (сокр. АИР) Талия Минуллина, чьи слова приводит ТАСС.

«Там есть девять [потенциальных] резидентов. <...> Во-первых, якорный резидент - АО "Завод газотурбинного оборудования" (ГК "Амкор"), который в октябре откроется официально», - сказала глава АИР РТ.

По ее словам, в данном промышленном парке будет 276 рабочих мест.

Еще Миннулина добавила, что площадь «Турбины» - 16 га.