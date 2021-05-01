В Татарстане оркестр Росгвардии сыграет для ветеранов ВОВ мелодии военных лет

В ближайшую неделю в Татарстане пройдет всероссийская акция Росгвардии «Парад у дома ветерана». Во дворах домов, где проживают фронтовики, военный оркестр сыграет для них знакомые и любимые мелодии военных лет. А «Волонтеры Победы» прочитают стихи и споют песен . В конце мероприятия будут прохождением военнослужащих Росгвардии парадным маршем под звуки «Прощания славянки».

6 мая оркест сыграет для Мануила Давлетшина, Талгата Янбекова и Валентины Маркиной в Казани. 8 мая в Альметьевске росгвардейцы поздравят заслуженную фронтовика и ветерана ведомства ефрейтора в отставке Веру Муралеву.