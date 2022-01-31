В Татарстане органы ЗАГС перестанут выдавать гербовые свидетельства в 2023 году

В Татарстане в следующем году органы ЗАГС перестанут выдавать гражданам гербовые свидетельства. Об этом сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии Управления ЗАГС.

«Со следующего года в масштабах страны мы перейдем на электронную модель выдачи документов и откажемся от традиционных гербовых свидетельств. Важно при этом соблюсти предусмотренные законодательством нормы применения государственных языков субъектов РФ, в том числе при выдаче документов через единый государственный реестр актов гражданского состояния», — сказала докладчик.

В связи с этим, по ее словам, совместно с Академией наук Татарстана инициирована работа по составлению обновленного словаря личных имен, фамилий и отчеств на русском и татарском языках, в том числе в электронном формате, предназначенном для использования в деятельности органов ЗАГС. «Сейчас эта работа практически завершена», — отметила Нигматуллина.

Руководитель ведомства подчеркнула, что в настоящее время все социально-значимые услуги ЗАГС переведены в электронный вид. Она заметила, что следующим шагом цифровой трансформации станет оказание услуг в проактивном режиме, внедрение новых форматов — так называемых суперсервисов.

«2022 год станет прорывным, открывающим новые возможности в части предоставления госуслуг населению экстерриториально. То есть граждане смогут получить услуги без привязки к месту регистрации, а в ряде случаев — даже без личного посещения органа ЗАГС», — заявила она.

Начальник Управления регистра населения Федеральной налоговой службы Роман Баранов уточнил, что будет ли 100-процентным отказ от гербовых свидетельств — «вопрос дискуссионно открытый». «Потому что есть свидетельство о рождении, которое заменяет документ. Возможно, от него отказаться пока не сможем, но все остальные точно будут заменены выписками из единого государственного реестра ЗАГС по аналогии с тем, как это сегодня происходит, например, в Росреестре», — пояснил он.