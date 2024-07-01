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В Татарстане организуют XXX Открытый республиканский фестиваль КВН
В ноябре этого года в Татарстане состоится XXX Открытый республиканский фестиваль Клуба веселых и находчивых с участием команд Международного союза КВН.
Мероприятие будет приурочено к тридцатилетию молодежного движения Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. Организует фестиваль Министерство по делам молодежи РТ.
Из республиканского бюджета на проведение фестиваля выделят дополнительные средства в размере 6 млн 53,5 тыс. рублей, уточнили в Министерстве финансов РТ.
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