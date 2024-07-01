В Татарстане организуют XXX Открытый республиканский фестиваль КВН

В ноябре этого года в Татарстане состоится XXX Открытый республиканский фестиваль Клуба веселых и находчивых с участием команд Международного союза КВН.

Мероприятие будет приурочено к тридцатилетию молодежного движения Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. Организует фестиваль Министерство по делам молодежи РТ.

Из республиканского бюджета на проведение фестиваля выделят дополнительные средства в размере 6 млн 53,5 тыс. рублей, уточнили в Министерстве финансов РТ.