В Татарстане организуют онлайн-марафон в рамках проекта «Всё для Победы!»

Завтра, 15 июня, будет организована прямая трансляция проекта «Всё для Победы!» в сообществе «Республика Татарстан» в социальной сети «ВКонтакте».

Онлайн-марафон продлится четыре часа, с 17.00 до 21.00. Его участниками станут известные татарстанские артисты. Гостями эфира станут активисты Народного Фронта в РТ. Инициатива нацелена на поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей Донбасса, отмечают ее организаторы.

Принять участие в сборе средств желающие смогут по индивидуальному QR-коду на счет фонда «Все для Победы!». Все собранные средства будут потрачены на закупку военного снаряжения, медикаментов, теплых вещей, квадрокоптеров и прочих необходимых предметов для бойцов из Татарстана.