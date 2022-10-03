Горячая линия по вопросам защиты прав пожилых людей заработает в Татарстане

В Казани 5 октября откроется горячая линия по вопросам защиты прав пожилых граждан. На обращения татарстанцев ответят депутаты объединения «Мәрхәмәт-Милосердие», представители министерств и ведомств, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Горячая линия „Женское внимание” проходит в Декаду пожилого человека. Ее основная цель — привлечь внимание общественности к проблемам пожилых людей, оказать им помощь и поддержку», — отметили в пресс-службе парламента.

В октябре в республике пройдут и другие мероприятия, приуроченные к Международному дню пожилых людей. В частности, будут организованы благотворительные акции по оказанию материальной, социально-бытовой, психологической и иной помощи пожилым людям.

Звонки и сообщения на горячую линию будут приниматься с 10 до 15 часов по телефонам: 8 (843) 236-00-71, 8 (939) 345-37-50 (для сообщений в мессенджере WhatsApp).