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Общество 25 июля 2025 20:56

В Татарстане организуют горячую линию по вопросам образования

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На следующей неделе, 1 августа, Региональная общественная приемная «Единой России» в Татарстане проведет горячую линию по вопросам образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Татарстанцы смогут задать волнующие их вопросы и получить консультации специалистов, а также поделиться предложениями по улучшению образовательной системы.

Обращения могут быть связаны с вопросами школьного, дошкольного, дополнительного и профессионального образования, высшего образования, инклюзивного обучения, льгот и обеспечения доступной образовательной среды для всех категорий граждан.

В работе горячей линии примут участие представители Министерства образования и науки РТ и Управления образования Казани, а также представители общественных организаций, занимающихся образованием и социальной поддержкой. Модератором выступит депутат Государственного Совета РТ Алсу Набиева. Присоединится к инициативе и директор АНО «Особые дети. Татарстан» Светлана Салихова.

Принять участие и получить консультацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00, а также направив обращение на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.

Горячая линия проводится в рамках Региональной недели приемов граждан по вопросам образования, которая пройдет с 28 июля по 1 августа и объединит серию мероприятий, направленных на диалог власти, общества и системы образования.

#горячая линия #Образование
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