В Татарстане организуют более 1 тыс. площадок для «Тотального диктанта»

В Татарстане, как и по всей России, 9 апреля пройдет «Тотальный диктант». Регистрация открыта уже сейчас. Автором текста стала русская писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист Марина Степнова, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Я сразу знала, что история будет происходить в XIX веке, потому что никак не выберусь из него после последней книжки. А потом я очень кстати поехала в Воронеж на Платоновский фестиваль, влюбилась в город с первого взгляда, и так определилось еще и место. С идеей пришлось помучиться, но, как обычно, на помощь пришла любовь: участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью», - сказала автор о тексте «Тотального диктанта».

В Республике Татарстан диктант по русскому языку можно будет писать более чем на 1000 площадок во всех городах и районах республики. Выбрать удобную и интересную для себя площадку можно на сайте.

В 2022 году главными площадками, расположенными в Казани, по написанию диктанта станут: Культурный центр имени А. С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ. В качестве диктующих на площадки Казани будут приглашены известные медийные личности: актеры, певцы, блогеры, общественные деятели.

На специально организованных площадках акции иностранные студенты напишут тест TRuD – упрощенный текст диктанта и тестирование по русскому языку. Центральной площадкой TRuD станет Дом дружбы народов Татарстана.

Проверку диктанта будут осуществлять ведущие эксперты-филологи.