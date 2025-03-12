В Татарстане организованы 33 пункта приема старых шин на переработку

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В Татарстане воплощается в жизнь инициатива по сбору автопокрышек и их дальнейшей переработке, нацеленная на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В республике созданы 33 пункта приема старых шин, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сдать шины легко: для этого нужно оставить заявку на официальном сайте ПАО «Татнефть» и принести старые покрышки в пункты приема, организованные на автозаправочных станциях или городских площадках.

На данный момент участки переработки работают в 17 городах России, в том числе в Лениногорске и Нижнекамске. До конца июня этого года полный технологический цикл будет реализован и в Казани.

В РТ сдать шины можно на 31 автозаправочной станции «Татнефть», а также на специальных площадках в Лениногорске (ул. Чайковского, д. 13) и Нижнекамске (ул. Углеродная, д. 6). Список адресов АЗС доступен по ссылке и на Экологической карте РТ.

Утилизация покрышек включает два этапа: сначала их измельчают в крошку, а затем обрабатывают термически методом пиролиза (химического разложения). В результате пиролиза из одной тонны резиновой крошки получается 500 килограммов пиролизного конденсата. Конденсат отправляют на «ТАНЕКО», где из него выделяют изобутан. Затем на производствах «Татнефти» из изобутана получают изопреновый каучук – его используют для производства шин.

В целом по России каждый год образуется около 800 тыс. тонн отработавших шин, половина из этого объема приходится на Приволжский и Центральный федеральные округа. Для решения проблемы утилизации автопокрышек ПАО «Татнефть» и развивает масштабный проект по их сбору и переработке. В ближайшие годы компания намерена обрабатывать минимум 400 тыс. тонн сырья в год.