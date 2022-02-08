В Татарстане организован опрос родителей детей с ментальными заболеваниями

В Татарстане проводится социологический опрос родителей детей с ментальными заболеваниями. Исследование организовано в рамках реализации проекта «Ментальное здоровье», сообщает пресс-служба детского омбудсмена РТ.

Опрос нацелен на выявление проблем и потребностей детей и взрослых, имеющих нарушения в ментальной сфере. Провести его предложила уполномоченный по правам ребенка РТ Ирина Волынец. Она координатор проекта «Ментальное здоровье», который реализуется при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Проект «Ментальное здоровье» предполагает непрерывное межведомственное сопровождение больных людей с рождения на протяжении всей жизни — от раннего выявления и ранней помощи до сопровождаемого проживания.

Опрос проводится по адресу — https://forms.gle/rGA5FZVnqxWhg9F59.

На начало 2022 года в республике у 870 детей диагностировано расстройство артистического спектра (РАС). Еще два года назад их было на 200 меньше.