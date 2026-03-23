В Татарстане организовали обучение флористике для мам погибших участников СВО

Татарстанский филиал Фонда «Защитники Отечества» и благотворительный фонд «Ният» организовали проект для поддержки матерей погибших участников СВО «Совместные встречи: Память Героям». Для женщин, переживших тяжелую потерю, проводятся тематические встречи и мастер-классы.

«Проект создан для того, чтобы объединить матерей, потерявших своих сыновей в ходе специальной военной операции. Мы хотим организовать безопасное пространство, где матери смогут обмениваться опытом преодоления трудностей, находить новые смыслы и восстанавливать социальную активность. Проект призван стать надежной опорой для тех, кто пережил тяжелую утрату, помогая вновь обрести уверенность и радость жизни», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

Для мам ранее уже организовывали мастер-классы по кулинарии и созданию духов, а также поездку в Свияжск. На днях в творческой студии «Беседка» для подопечных фонда провели мастер-класс по флористике. Участие в нем приняла Ирина Нагуськина. Ее сын, старший лейтенант Евгений Нагуськин, был посмертно награжден Орденом Мужества.

Командуя мотострелковой ротой, Евгений Нагуськин, организовал точное огневое подавление артиллерийских расчетов противника. Затем, заняв место механика-водителя, эвакуировал экипаж и вывел боевую технику из-под обстрела. Благодаря его действиям наступление противника было сорвано. Однако в следующем же бою Евгений получил смертельное ранение.

Мать героически погибшего офицера смогла оправиться от горя и сейчас сама помогает другим – она стала работать социальным координатором в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества». Женщина говорит, что когда-то ей помогли тематические встречи и мастер-классы и сейчас она сама активно вовлекает в подобные мероприятия других женщин.

«Глаза этих матерей наполнены грустью, но творчество помогает сделать мир вокруг хоть немного краше», – поделилась Ирина.

Мероприятия для матерей проводятся благодаря содействию благотворительного фонда «Ният». В первую очередь помощь фонда направлена в адрес семей погибших участников специальной военной операции.

«Мы реализуем специальный проект для матерей, в рамках которого проводятся различные реабилитационные и развивающие мастер-классы. Параллельно организована адресная образовательная поддержка детям, потерявшим отцов в ходе СВО и оказавшимся без материнского попечения. Потеря близкого – тяжелейшая травма, которая часто напрямую влияет на успеваемость школьников. Чтобы помочь ребятам преодолеть трудности в учебе, мы предоставляем им индивидуальные занятия с репетиторами по наиболее проблемным дисциплинам», – прокомментировал исполнительный директор благотворительного фонда «Ният» Нияз Усманов.