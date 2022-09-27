В Татарстане организован летний отдых и оздоровление для 179 детей из Донбасса

В Татарстане в этом году был организован отдых и оздоровление детей, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик. Всего за лето в лагерях республики отдохнули 179 детей из Донбасса. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В данный момент в лагере "Заречье" городского центра "Ял" отдыхают дети из Лисичанска Луганской народной республики. Две недели назад был организован приезд 207 детей из этого города», – рассказал он.

Сулейманов отметил, что у детей в лагере очень насыщенная программа – для них проводятся экскурсионные, творческие и спортивные мероприятия.

«С ними занимаются вожатые. В лагере находятся психологи, которые оказывают необходимую помощь, консультируют. Их возраст – от семи до 17 лет», – подчеркнул министр.