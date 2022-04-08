В Татарстане организовали горячую линию по вопросам борьбы со стрессом

В Татарстане заработала горячая линия на тему борьбы со стрессом в повседневной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Телефон горячей линии 8 (800) 350-44-72», – отметили в пресс-службе горздрава столицы Татарстана.

Также обращения можно оставить в интернет-приемной Общественной палаты РТ. Сегодня с 16:00 до 18:00 жителей республики проконсультируют специалисты.

На вопросы татарстанцев ответят завкафедрой психиатрии и медицинской психологии КГМУ Владимир Менделевич, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава РТ Татьяна Гурьянова, заведующий круглосуточной медслужбой «Сердэш 129» Республиканской клинической психиатрической больницы врач-психотерапевт Юрий Калмыков и заведующая психологическим отделением ДРКБ Лилия Горохова.