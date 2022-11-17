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Ру Тат
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Строительство
17 ноября 2022  12:57
Эльза Кузнецова

В Татарстане опубликовали ролик по итогам благоустройства дворов и парков

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В Татарстане опубликовали ролик по итогам благоустройства дворов и парков

В Татарстане подвели итоги благоустройства общественных пространств и президентской программы «Наш двор». На сегодняшний день все работы завершены, уточнили «Татар-информу» в Институте развития городов РТ.

Команда фонда создала видеоролик, как и где формируется комфортная городская среда.

В этом году в 49 населенных пунктах Татарстана построили и обновили 59 общественных пространств, из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. 

Общая сумма финансирования на 2022 год составила 2,66 млрд рублей. Из них 1,44 млрд выделено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 847 млн — по программе развития общественных пространств РТ, а 376 млн — это федеральный грант, выигранный республикой в прошлом году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Работы по благоустройству провели также в 1 212 дворах. В этом году лимит на обновление дворов по решению Президента РТ Рустама Минниханова был увеличен на миллиард — с 8 до 9 млрд рублей.

Фото: скриншот видео

#программа наш двор
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