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Общество 19 октября 2026 13:14

В Татарстане определят установку нестационарных торговых точек на частных землях

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В Татарстане начнут определять размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом разграничиваются полномочия органов исполнительной власти Татарстана в области государственного регулирования торговой деятельности. Это позволит устранить пересечение функций, четко закрепить зоны ответственности каждого ведомства и обеспечить единообразие правоприменения на всей территории республики», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, представляя документ.

По его словам, определяются также особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Принятие закона позволит распространить на такие объекты требование об учете в схемах размещения, установить прозрачные требования к их внешнему виду и условиям размещения, отметил парламентарий.

«Муниципалитеты получат понятный и легитимный механизм как упорядочивания уже существующих объектов, так и планомерного развития нестационарных торговых сетей в будущем», – подчеркнул он.

#торговые объекты #законопроект
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