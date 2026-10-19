В Татарстане определят установку нестационарных торговых точек на частных землях

В Татарстане начнут определять размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 25-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом разграничиваются полномочия органов исполнительной власти Татарстана в области государственного регулирования торговой деятельности. Это позволит устранить пересечение функций, четко закрепить зоны ответственности каждого ведомства и обеспечить единообразие правоприменения на всей территории республики», – сказал председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов, представляя документ.

По его словам, определяются также особенности размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собственности. Принятие закона позволит распространить на такие объекты требование об учете в схемах размещения, установить прозрачные требования к их внешнему виду и условиям размещения, отметил парламентарий.

«Муниципалитеты получат понятный и легитимный механизм как упорядочивания уже существующих объектов, так и планомерного развития нестационарных торговых сетей в будущем», – подчеркнул он.