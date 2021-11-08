В Татарстане определят приоритетные направления работы министерств на следующий год

Сегодня на Портале госуслуг РТ запущено народное онлайн-голосование по определению первостепенных задач работы шести татарстанских министерств на 2022 год – здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также Минмолодежи.

Мероприятие проводится с целью реализации проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти. Специальная страница с формой для голосования появилась в разделе «Опросы жителей» (https://open.tatarstan.ru/polls/), а также в мобильном приложении «Услуги РТ».

Опрос продлится до 7 декабря включительно. При этом предлагается не просто проголосовать за цели и задачи, которые определили специалисты ведомств, но и представить на рассмотрение свои идеи.

На начальном этапе акции эксперты министерств, назначенные Общественной палатой РТ, выдвинули свои предложения по целям и задачам ведомств на 2022 год. Затем рекомендации прорабатывались на экспертных сессиях и заседаниях общественных советов, после чего были вынесены на интернет-голосование. Предложения по приоритетам, за которые отдадут больше всего голосов, подвергнут обсуждению в декабре — на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. В конечном счете для каждого министерства сформулируют от 5 до 7 приоритетных целей на 2022 год. При этом должна быть обеспечена обязательная публичная отчетность органов власти о выполненной работе.

Получить более подробное представление о проекте можно на специальном портале http://publictasks.tatarstan.ru, а также на интернет-ресурсах ведомств в разделе «Публичное формирование целей и задач». Там же предлагается узнать результаты исполнения приоритетов министерств за текущий год.