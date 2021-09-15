В Татарстане определят площадку подготовки кадров для сферы нанотехнологий

В Татарстане выберут ресурсный центр по подготовке рабочих кадров для предприятий, выпускающих продукцию с использованием нанотехнологий. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с работниками предприятий технополиса «Химград».

«Сегодня нужны рабочие кадры как по существующим, так и по новым профессиям. Давайте мы изучим этот вопрос, нужно определить ресурсный центр, где мы могли бы готовить таких специалистов», – сказал Минниханов, обращаясь к министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову.

Вопрос о нехватке рабочих кадров Президенту Татарстана задал главный технолог компании «Данафлекс», которая выпускает материалы для упаковки пищевой продукции с использованием нанотехнологий.