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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2025 10:00

В Татарстане определят лучшего атлета и команду по итогам спортивного года

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В Татарстане определят лучшего атлета и команду по итогам спортивного года
Фото: «Татар-информ»

Государственное информационное агентство Татарстана «Татар-информ» по итогам спортивного года – с июля 2025 года по июнь 2026 года – определит лучшего спортсмена и команду. Исследование будет произведено в 12 этапов – по одному в месяц.

В рамках каждого этапа будет определено по 10 лучших спортсменов, команды которых составят рейтинг в командном зачете. По сумме 12 этапов будут названы лучший спортсмен и команда.

По итогам первого этапа тройку победителей в личном зачете составили министр спорта Татарстана Владимир Леонов, российская теннисистка Вероника Кудерметова и руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев.

В командном зачете победу по итогам июля одержал футбольный клуб «Рубин», на втором месте – Минспорта РТ, на третьем – «КАМАЗ-Мастер».

Читатели и болельщики могут повлиять на итоговую расстановку команд, проголосовав за лучшего спортсмена и команду. Проголосовать, посмотреть полную версию результатов первого этапа рейтинга, а также ознакомиться с форматом исследования – в материале «Татар-информа».

Результаты второго этапа рейтинга будут опубликованы в первых числах сентября.

#Минспорта РТ #Татарстан
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