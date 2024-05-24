В Татарстане определились победители конкурса «Молодые дипломаты»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Татарстане подошел к концу конкурс «Молодые дипломаты / Youth Ambassadors 7.0», призванный выявить, обучить и поддержать талантливую молодежь в области общественной дипломатии. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В этом году на конкурс поступило около 100 заявок. Принять участие в нем смогли 80 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

«Молодое поколение способно мыслить более гибко, реагировать на все изменения в мировой повестке, и для нас важно услышать их мнение. Поэтому итоговое задание для финалистов — это защита проектов по общественной дипломатии», — пояснила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Чиновница уточнила, что на протяжении года Академия молодежной дипломатии РТ проводит различные мероприятия, где конкурсанты получают всю информацию об имеющихся возможностях. В дальнейшем они смогут активно участвовать в разных международных проектах.

Председатель Академии молодежной дипломатии РТ Дильбар Садыкова заметила, что конкурс состоит из двух частей: индивидуальной и командной. В ходе первой состязающиеся получают новые знания в области дипломатического протокола, дипломатического этикета, ораторского искусства и устойчивого развития.

«По итогам этой части были выбраны 50 участников, которые продолжили участие в конкурсе в командах по три человека. Вторая часть конкурса представляла собой серию этапов, на которых команды знакомились с инвестиционным, туристическим и экспортным потенциалом Республики Татарстан, а также посещали дипломатические представительства. По завершении всех этапов команды представили свои проекты по общественной дипломатии», — добавила она.

Победителем в личном зачете стала набравшая наибольшее количество баллов Альмира Курбангалеева. Она сможет пройти стажировку в рамках международных проектов Академии молодежной дипломатии.

В командном зачете победила команда Powerful SMS, состоявшая из студентов Института международных отношений Казанского федерального университета. Они выступили с предложениями по молодежным сессиям на международном форуме «РОСТКИ: Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество» и получили право на участие в международном молодежном мероприятии за рубежом.

Ставшая второй команда Lucky envoys заслужила поездку по дипломатическим ведомствам в Москве. Занявшая третье место команда Personas Grata получила право на участие в международном молодежном мероприятии в России.

«Мы не ожидали, что выиграем — это был полный шок, мы очень счастливы. Подружились со всеми ребятами, получили полезные знакомства. Также познакомились с консулами, которые представляют свои страны здесь, у нас, в России», — поделились впечатлениями участники победившей команды.

Организует конкурс Академия молодежной дипломатии Татарстана при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.