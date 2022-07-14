В Татарстане определен размер квот для трудоустройства граждан с ОВЗ

В Татарстане определили размер квот для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект приняли сегодня депутаты на 33-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект предусматривает четкое установление процентного соотношения квот для приема на работу инвалидов. Для работодателей, численность работников которых составляет от 35 до 100 человек включительно, – в размере 2% от среднесписочной численности работников, а для работодателей, где число сотрудников превышает 100 человек, – 3%», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Она подчеркнула, что изменения в республиканском законе позволят совершенствовать механизм квотирования и сделать процесс четким и ясным как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и работодателей.

Парламентарии поддержали внесение изменений в закон «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите».