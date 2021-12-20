В Татарстане определили публичные цели и задачи министерств на 2022 год

Общественные советы при ключевых министерствах Татарстана утвердили наиболее важные направления из числа целей и задач, поддержанных в ходе народного голосования. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Голосование длилось месяц, оно было организовано на портале госуслуг РТ. Свои голоса за предложенные варианты отдали около 37,9 тыс. татарстанцев. Они также сформулировали более 5 тыс. дополнительных предложений и комментариев.

Для каждого из министерств социального блока — Минздрава РТ, Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ, Минтрудсоцзащиты РТ, Минспорта РТ и Минмолодежи РТ — оказались выбраны от пяти до семи приоритетов. Всего же на 2022 год принято 37 целей и задач.

Наиболее заинтересовали как обычных жителей республики, так и экспертов вопросы сферы образования. Татарстанцы проголосовали за мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению системы воспитательной деятельности класса, противодействию психологическому насилию, буллингу и защите детей от воздействия криминальных субкультур. Благодаря экспертам в перечень вошла задача по долгосрочному развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Трудоустройство молодежи в свободное от учебы время стало главным приоритетом для Минмолодежи. Среди других задач ведомства — вопросы социализации подростков, развития системы психологической помощи, профилактики деструктивных явлений среди молодежи в интернете и так далее.

По традиции в число приоритетов Минтрудсоцзащиты вошли борьба с бедностью и содействие занятости. Также министерству будет необходимо уделить внимание работе по расширению комплексной реабилитации инвалидов и переводу услуг в электронный вид. Новшеством должна стать помощь пожилым жителям сельской местности в прохождении диспансеризации и профилактических осмотров — их будут перевозить на специальных автомобилях, закупленных министерством.

Минздраву в соответствии с пожеланиями граждан предстоит сконцентрироваться на повышении выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях, увеличении охвата диспансерным наблюдением детей с сердечно-сосудистой патологией, развитии ФАПов.

Обсуждение приоритетов Минкультуры выявило разногласия между экспертами и неравнодушными жителями республики. В итоге некоторые предложенные специалистами пункты не получили достаточной поддержки. Однако при этом с учетом большого интереса общества мастер-классы и уроки по классической акварели будут организованы не в 20 общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования, а в 200.

Минспорта займется строительством не менее 20 новых спортивных сооружений и ремонтом более 15 существующих. Эти цели получили наибольшую поддержку голосующих. Вместе с тем общественный совет ведомства поддержал не только их, но и идею по созданию онлайн-платформы для занимающихся в спортшколах и их родителей, несмотря на занятое этой инициативой девятое место.

С утвержденными перечнями публичных целей и задач можно ознакомиться на сайте — http://publictasks.tatarstan.ru/, а также на сайтах министерств социального блока в разделе «Публичное формирование целей и задач».

Проект по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением реализуется в Татарстане уже четвертый год.