Общество 19 января 2026 14:16

В Татарстане определили порядок проведения праздника Ураза-байрам

Фото: © «Татар-информ»

В пятницу, 20 марта, во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Духовное управление мусульман РТ определило порядок его проведения.

В городских мечетях республики праздновать начнут в 6.30 утра с чтения аятов Корана. Чтение вагазов (проповедей) начнется в 7.00. Праздничный намаз (гает-намаз) планируется совершить в 7.30.

В мечетях, расположенных в сельской местности, республиканский муфтият рекомендует провести праздничный намаз через полчаса после восхода солнца.

