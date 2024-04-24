В Татарстане определили победителей конкурса на знание ПДД «Зеленый огонек»

В Татарстане подвели итоги республиканского конкурса среди детских садов и воспитателей «Зеленый огонек». Об этом сообщают в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Конкурс проводится раз в два года. Цель — выяснить, где детей лучше всего обучают правилам безопасного поведения на дороге.

В 2024 году в конкурсе приняли участие 49 детских садов и 48 воспитателей. Финал «Зеленого огонька» прошел накануне в Альметьевске.



Победителей выбирали эксперты из Министерства образования и науки РТ, Госавтоинспекции МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и Научного центра безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.



Среди городских детских садов первое место занял детский сад № 177 Советского района Казани, второе место — детский сад № 10 «Созвездие» в Зеленодольске, бронзу получил детский сад № 1 «Берёзка» Кукморского района.



Среди сельских детских садов первое место завоевал детский сад № 6 в селе Актаныш, второе – детский сад № 62 «Тирәк» в селе Нижняя Мактама, третье место — детский сад № 3 «Салават купере» в селе Шемордан.

Из воспитателей городских детсадов лучшей была признана Елена Панова из Чистополя, а из сельских воспитателей – Алсу Хайруллина из поселка Высокая Гора Высокогорского района РТ.