news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 ноября 2025 20:38

В Татарстане определили победителей четвертого потока проекта «Гранты молодоженам»

Читайте нас в
Телеграм

Экспертная комиссия подвела итоги четвертого потока республиканского проекта «Гранты молодоженам Татарстана». Победителями стали 22 пары, которые получат финансовую поддержку на проведение церемонии бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что участники конкурса представили вдохновляющие видеовизитки, а каждая пара смогла показать собственную историю, основанную на семейных ценностях, любви к родине и уважении к традициям. В ближайшее время организаторы расскажут о победителях подробнее.

Проект «Гранты молодоженам Татарстана», реализуемый при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, направлен на поддержку молодых пар и популяризацию семейных традиций. Победителям предоставляется грант в размере 100 тыс. рублей на организацию свадебной церемонии в тематическом формате. Инициатива реализуется в соответствии с Указом Президента РФ №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Организаторами проекта выступают Правительство Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ, Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, а также АНО «Татарстан – территория возможностей».

Список победителей четвертого этапа:

  • Айдар Хасанянов и Илюса Шигапова, г. Казань;
  • Булат Чарышев и Юлия Калентьева, г. Казань;
  • Гали Галеев и Диана Кемалова, г. Казань
  • Динар Мухамадеев и Регина Сибгатуллина, Лениногорский район;
  • Дамир Файрушин и Аделя Игтисамова, г. Казань;
  • Ринат и Алена Хазиевы, Альметьевский район;
  • Камиль Дияров и Рисаля Залялиева, г. Казань;
  • Айрат Самерханов и Ильсия Аббазова, Дрожжановский район;
  • Муса Галеев и Альбина Хабибуллина, г. Казань;
  • Камиль Калимуллин и Карина Зайниева, г. Казань;
  • Динар Салимзанов и Миляуша Нурмеева, Нижнекамский район;
  • Фаиль Гатин и Аделя Гимадиева, Нижнекамский район;
  • Булат Гатауллин и Азалия Шаймуллина, Арский район;
  • Вадим Симонов и Элина Миннуллина, Бавлинский район;
  • Руслан Кашапов и Эльвина Гимранова, Елабужский район;
  • Айнур Хабибуллин и Резеда Сабирова, г. Казань;
  • Камиль Фаизов и Ксения Волчкова, г. Казань;
  • Данил Гильманов и Кристина Долгова, Нижнекамский район;
  • Рамиль и Альбина Гинятуллины, г. Казань;
  • Никита Емельянов и Айгуль Лутфуллина, г. Казань;
  • Ранис Миннебаев и Рузиля Ханнанова, Балтасинский район.
Укрепление института семьи соответствует целям национального проекта «Семья».
#Татарстан #молодожены #нацпроекты #национальные проекты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани прошел «День правовой помощи детям»

В Казани прошел «День правовой помощи детям»

22 ноября 2025
Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

Рустам Минниханов встретился с управленческим кадровым резервом Кировской области

22 ноября 2025