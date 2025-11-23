В Татарстане определили победителей четвертого потока проекта «Гранты молодоженам»

Экспертная комиссия подвела итоги четвертого потока республиканского проекта «Гранты молодоженам Татарстана». Победителями стали 22 пары, которые получат финансовую поддержку на проведение церемонии бракосочетания. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Отмечается, что участники конкурса представили вдохновляющие видеовизитки, а каждая пара смогла показать собственную историю, основанную на семейных ценностях, любви к родине и уважении к традициям. В ближайшее время организаторы расскажут о победителях подробнее.

Проект «Гранты молодоженам Татарстана», реализуемый при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, направлен на поддержку молодых пар и популяризацию семейных традиций. Победителям предоставляется грант в размере 100 тыс. рублей на организацию свадебной церемонии в тематическом формате. Инициатива реализуется в соответствии с Указом Президента РФ №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Организаторами проекта выступают Правительство Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи РТ, Управление ЗАГС Кабинета Министров РТ, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, а также АНО «Татарстан – территория возможностей».

Список победителей четвертого этапа:

Айдар Хасанянов и Илюса Шигапова, г. Казань;

Булат Чарышев и Юлия Калентьева, г. Казань;

Гали Галеев и Диана Кемалова, г. Казань

Динар Мухамадеев и Регина Сибгатуллина, Лениногорский район;

Дамир Файрушин и Аделя Игтисамова, г. Казань;

Ринат и Алена Хазиевы, Альметьевский район;

Камиль Дияров и Рисаля Залялиева, г. Казань;

Айрат Самерханов и Ильсия Аббазова, Дрожжановский район;

Муса Галеев и Альбина Хабибуллина, г. Казань;

Камиль Калимуллин и Карина Зайниева, г. Казань;

Динар Салимзанов и Миляуша Нурмеева, Нижнекамский район;

Фаиль Гатин и Аделя Гимадиева, Нижнекамский район;

Булат Гатауллин и Азалия Шаймуллина, Арский район;

Вадим Симонов и Элина Миннуллина, Бавлинский район;

Руслан Кашапов и Эльвина Гимранова, Елабужский район;

Айнур Хабибуллин и Резеда Сабирова, г. Казань;

Камиль Фаизов и Ксения Волчкова, г. Казань;

Данил Гильманов и Кристина Долгова, Нижнекамский район;

Рамиль и Альбина Гинятуллины, г. Казань;

Никита Емельянов и Айгуль Лутфуллина, г. Казань;

Ранис Миннебаев и Рузиля Ханнанова, Балтасинский район.

Укрепление института семьи соответствует целям национального проекта «Семья».