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В Татарстане определили места, где запрещено проводить митинги, шествия и демонстрации
В Татарстане установили места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Они определены по федеральному закону. Соответствующий республиканский законопроект приняли сегодня депутаты на 41-м заседании Госсовета РТ.
«Статья федерального закона о митингах была дополнена перечнем мест, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций», – рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.
К таким местам, по его словам, отнесены здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, морских и речных портов, пристаней; образовательных и медицинских учреждений, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки.
Кроме того, митинги запрещены в зданиях органов публичной власти, а также на территориях, прилегающим к ним; на объектах, обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; в культовых помещениях.
По федеральному закону субъекты РФ могут дополнительно определять места, в которых запрещается проведение таких публичных мероприятий. По мнению разработчиков республиканского законопроекта, на территории Татарстана дополнительные места устанавливать не потребуется.
В первом чтении и в целом был принят законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.
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