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В Татарстане определили «Лучшего сметчика-2024»
В Татарстане прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере строительства «Лучший сметчик: Лига регионов». В этом году в нем приняли участие 74 человека из республики и других регионов страны, сообщает пресс-служба Ассоциации экспертиз России.
Выступая на церемонии открытия, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин отметил, что Госэкспертиза Татарстана занимает третье место среди государственных экспертиз России. Ведомство принимает активное участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов региона.
Участники продемонстрировали свои навыки в области ценообразования и сметного нормирования в рамках заключительного экзамена и реальных кейсов. Уникальность конкурса в этом году заключается в том, что участники после заключительного испытания были объединены в команды с практикующими экспертами из Ассоциации экспертиз России. Они провели совместный мозговой штурм и решали кейсы в режиме реального времени.
Кубок победителя и обладателя звания «Лучший сметчик-2024» завоевала Олеся Яркина из Санкт-Петербурга.
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