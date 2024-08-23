В Татарстане определили «Лучшего сметчика-2024»

В Татарстане прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере строительства «Лучший сметчик: Лига регионов». В этом году в нем приняли участие 74 человека из республики и других регионов страны, сообщает пресс-служба Ассоциации экспертиз России.

Выступая на церемонии открытия, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин отметил, что Госэкспертиза Татарстана занимает третье место среди государственных экспертиз России. Ведомство принимает активное участие в реализации масштабных инфраструктурных проектов региона.

Участники продемонстрировали свои навыки в области ценообразования и сметного нормирования в рамках заключительного экзамена и реальных кейсов. Уникальность конкурса в этом году заключается в том, что участники после заключительного испытания были объединены в команды с практикующими экспертами из Ассоциации экспертиз России. Они провели совместный мозговой штурм и решали кейсы в режиме реального времени.

Кубок победителя и обладателя звания «Лучший сметчик-2024» завоевала Олеся Яркина из Санкт-Петербурга.