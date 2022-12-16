В Татарстане определили критерии выбора объектов наследия для включения в программы

В Татарстане определили критерии для объектов культурного наследия, по которым они смогут попасть в план мероприятий федеральных и региональных государственных программ. Соответствующий законопроект одобрили парламентарии на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Законопроект разработан в целях приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным», — уточнил депутат Рауфаль Мухаметзянов, представляя документ.

В проекте закона говорится, что сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия осуществляются в том числе по госпрограммам России и субъектов РФ, а также по муниципальным программам. При планировании мероприятий федеральных и региональных государственных программ в них в приоритетном порядке будут включать объекты культурного наследия, отвечающие одному из восьми критериев.

В частности, такой объект должен относиться к особо ценным объектам культурного наследия народов России, входить в состав объекта, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, или располагаться в границах территории историко-культурного заповедника.

Под обозначенные критерии попадают объекты культурного наследия, относящиеся к деревянному зодчеству, либо играющие существенную роль в «формировании силуэта населенного пункта», либо являющиеся ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входящие в состав такого ансамбля, либо находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии.

Кроме того, в государственные программы объект может попасть по поручению Президента России Владимира Путина или Правительства РФ.

Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об объектах культурного наследия, комитет рекомендовал Госсовету принять в первом и третьем чтениях.