В Татарстане определили более 10 подрядных организаций для ремонта дорог по нацпроекту

В Татарстане выполнять дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут более десяти подрядных организаций республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«В этом году работы по национальному проекту планируется провести на автодорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 280 километров и привести в нормативное состояние 26 искусственных дорожных сооружений», — отметили в министерстве.

Всего на ремонт выделено 10,9 млн рублей, в том числе более 4,4 млн рублей из федерального бюджета и свыше 6,4 млн рублей — из регионального.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.