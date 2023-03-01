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В Татарстане определили более 10 подрядных организаций для ремонта дорог по нацпроекту
В Татарстане выполнять дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будут более десяти подрядных организаций республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«В этом году работы по национальному проекту планируется провести на автодорогах регионального и местного значения общей протяженностью более 280 километров и привести в нормативное состояние 26 искусственных дорожных сооружений», — отметили в министерстве.
Всего на ремонт выделено 10,9 млн рублей, в том числе более 4,4 млн рублей из федерального бюджета и свыше 6,4 млн рублей — из регионального.
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