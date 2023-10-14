Сегодня в Алексеевском районе Татарстана подвели итоги 15-го республиканского конкурса молодых комбайнеров «Славим человека труда». Его организовала ГТРК «Татарстан» при поддержке Минсельхозпрода РТ и Казанского государственного аграрного университета.

Пятнадцать лет назад первый конкурс молодых комбайнеров в Татарстане прошел именно в райцентре Алексеевское. С тех пор в начале каждой жатвы молодежные экипажи в разных районах республики начинают состязаться за лидерство по намолоту, отмечают организаторы соревнования.

В текущем году конкурс состоялся в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Российское село». Его координатором в регионе является заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов. Одна из главных целей инициативы — всемерная поддержка труженика села и привлечение молодежи в сферу агропрома. В ходе уборочной кампании молодых комбайнеров отмечали прямо в полях.

Республиканский турнир начался накануне в Алексеевском аграрном колледже. Финалистами стали 15 лучших молодежных экипажей со всего Татарстана. Сначала у конкурсантов проверили теоретические знания (например, надо было ответить, при какой влажности на почве применяют прямое комбинирование или уборку «на подбор»). Еще более сложным испытанием было дать ответ на вопрос экспертов о механизмах работы комбайна или починить специально расстроенную машину.

На церемонии награждения финалистов поздравили вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, директор филиала ВГТРК «ГТРК „Татарстан“» Фирдус Гималтдинов, проректор Казанского государственного аграрного университета Наиль Хамидуллин и заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.

Сначала финалисты с караваем в руках спустились со сцены к женам и родственникам участников специальной военной операции. Каравай стал символом единения и знаком благодарности военным.

«Миссия этого конкурса — показать для подрастающего поколения работу нашего аграрного комплекса. Все мы понимаем — аграрная отрасль республики и страны с каждым годом становится всё более востребованной. Без нее сложно представить наше динамичное развитие», — подчеркнул Марат Зяббаров.

«Пятнадцать лет конкурсу, и я уверен — история нашего проекта будет продолжаться. Большое спасибо нашим партнерам и друзьям, лично Вам, Марат Азатович, за такое теплое отношение к молодым профессионалам и людям труда» — сказал в свою очередь Фирдус Гималтдинов

Участники конкурса в номинациях «Рекордный намолот», «Самый большой стаж работы», «Самый молодой участник», «Лучшие теоретические знания», «Лучшие практические навыки» были удостоены специальных денежных премий, дипломов и памятных подарков.

Абсолютным победителем конкурса стал представитель принимавшего финал Алексеевского района Дмитрий Титов. Вторым стал Михаил Осипов из Чистопольского района, а третьим — Рустам Мухаметдинов из Заинского района.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения заявленных целей.