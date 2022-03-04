В Татарстане определены 11 участков — претендентов на статус ООПТ

В результате мониторинга, проведенного на территории Татарстана, определены 11 участков уникальных природных комплексов с богатым биоразнообразием, относительно которых будет рассматриваться вопрос о присвоения статуса ООПТ (особо охраняемых природных территорий). Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Нами ведется планомерная работа по мониторингу и сохранению биоразнообразия республики. Благодаря проведенной за 2021 год научно-исследовательской работе в четырех районах удалось выявить не только новые места обитания редких видов животных и растений, но и встретить „краснокнижников“ (краснокнижные виды — прим. Т-и), ранее не отмечавшихся в нашем регионе. Это большой плюс в базу Красной книги республики. Такая работа будет вестись в четырех-пяти районах ежегодно, и к 2030 году ею планируется охватить всю республику», — сказал он.

Докладчик отметил, что в своей работе сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам всё чаще выявляют факты нарушений со стороны исполкомов. Речь идет о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство на территории ООПТ. К примеру, в 2021 году были обнаружены десять таких участков в Лаишевском районе, неподалеку от озера Столбище. Высокие риски существуют по словам Баткова и в Зеленодольском районе республики.

Председатель Госкомитета РТ по биоресурсам обратился к представителям муниципалитетов с рекомендацией обратить внимание на данную проблему. Заложниками такой ситуации становятся хозяйствующие субъекты и обычные жители, заключил он.