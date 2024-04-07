В Татарстане определено более 50 свободных участков под строительство жилья

В Татарстане продолжается реализация программы «Земля для строительства». С ее запуска и до начала апреля выявлено почти 2,7 тысячи таких участков площадью около 3 тысяч гектаров, рассказали в Управлении Росреестра по Татарстану.

В оборот вовлечены 56 участков общей площадью порядка 300 га. Из них на 49 будут размещены индивидуальные жилые дома, а на семи — многоквартирные.

«Росреестр Татарстана совместно с другими задействованными министерствами и ведомствами ведет непрерывную работу по поиску земель, пригодных для строительства индивидуальных жилых и многоквартирных домов. В этом году в качестве перспективных для жилищного строительства определено 43 земельных участка и 10 территорий общей площадью около 45 гектаров. Потенциальные инвесторы и граждане могут их выбрать на Публичной кадастровой карте», — сообщил руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Подходящие под строительство земли выявлены в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Атнинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Мензелинском, Бугульминском, Спасском, Азнакаевском, Пестречинском, Чистопольском и Тукаевском районах.

Реализация проекта началась в 2020 году в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Чтобы найти участки, нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра. Информация размещена в пункте меню «Земля для стройки». В этом разделе необходимо ввести «16:*» и запустить поиск.