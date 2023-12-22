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СВО 22 декабря 2023 13:49

В Татарстане описали среднестатистический портрет контрактника

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Службу по контракту в Татарстане чаще выбирают мужчины до 35 лет. Об этом газете «Республика Татарстан» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.

«Портрет среднестатистического контрактника в последнее время стал заметно моложе. Это основная тенденция, которую мы наблюдаем», – указал он.

По словам Сафиуллина, в прошлом году условный татарстанский военнослужащий по контракту был мужчиной в возрасте старше 40 лет, часто ближе к 50 годам. Сейчас же среди обратившихся много молодежи до 35 лет – тех, кто отслужил по призыву или вообще не служил, призывники-срочники. Эта категория добровольцев записывается на контракт в массовом порядке, указал начальник пункта.

«Вторая тенденция состоит в том, что сам набор заметно увеличился. В начале года на службу по контракту наша республика отправляла в воинские части в среднем по 30 человек ежедневно, а сегодня – уже по 40–45», – дополнил Сафиуллин.

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#спецоперация на Украине #служба по контракту
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