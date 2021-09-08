Казанский производитель самолетов «Мвен» выплатил 13 млн рублей долгов по зарплате

Казанский производитель самолетов — ООО «Фирма „Мвен“» выплатил долги по зарплате на сумму более 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фирма «Мвен» перечислила 186 работникам 13 196,0 тыс. рублей и, соответственно, частично погасила задолженность перед своими сотрудниками.

В министерстве подчеркнули, что ведомство «во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в августе ООО «Фирма „Мвен“» выплатило 2 млн рублей долгов по зарплате 186 работникам.

ООО «Фирма „Мвен“» работает в Казани с 1990 года. Компания специализируется на разработке и производстве парашютных систем и легких летательных аппаратов из полимерно-композиционных материалов. Среди ее разработок — сельскохозяйственный самолет МВ-500.