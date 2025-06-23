В Татарстане онкологи впервые удалили почку с опухолью при помощи робота
В Республиканском онкодиспансере провели первую в регионе операцию по удалению почки, пораженной злокачественной опухолью, с использованием робота. Пациентом стал 47-летний мужчина, у которого образование было выявлено после КТ и подтверждено биопсией.
Операция прошла с применением роботизированной хирургической системы — без больших разрезов и с минимальной травматичностью. Уже на четвертые сутки пациент был выписан, сообщили в пресс-службе медучреждения.
По словам специалистов, это важный шаг вперед в развитии урологической онкологии в республике.