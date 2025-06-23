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Общество 23 июня 2025 19:22

В Татарстане онкологи впервые удалили почку с опухолью при помощи робота

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В Татарстане онкологи впервые удалили почку с опухолью при помощи робота
Фото: Республиканский клинический онкологический диспансер

В Республиканском онкодиспансере провели первую в регионе операцию по удалению почки, пораженной злокачественной опухолью, с использованием робота. Пациентом стал 47-летний мужчина, у которого образование было выявлено после КТ и подтверждено биопсией.

Операция прошла с применением роботизированной хирургической системы — без больших разрезов и с минимальной травматичностью. Уже на четвертые сутки пациент был выписан, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам специалистов, это важный шаг вперед в развитии урологической онкологии в республике.

#татарстанские врачи #онкология #ркод мз рт
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