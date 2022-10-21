В Татарстане Олегу Матыцину представили итоги проекта «Мой первый пояс дзюдо»

Фото: Федерация дзюдо РТ

Министру спорта России Олегу Матыцину в Татарстане представили первые итоги реализации федерального образовательного проекта «Мой первый пояс дзюдо». Мероприятие состоялось в рамках I Всероссийского форума школьных спортивных клубов, проходящего в Казани.

«Федерация дзюдо Татарстана представила свой стенд на интерактивной выставке, которая была развернута в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Представители федерации рассказали гостям об успешном опыте реализации образовательного проекта Федерации дзюдо России «Мой первый пояс дзюдо» в Татарстане. Проект рассчитан на учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ России. По итогам 10 ознакомительных занятий учащиеся начальных классов получат белый пояс и при желании смогут продолжить занятия дзюдо на профессиональном уровне», – рассказал старший тренер клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов.

По его словам, на сегодняшний день в реализацию проекта «Мой первый пояс дзюдо» в республике уже включились 11 школ из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Чистополя, Болгара, а также Высокогорского района РТ. Всего в проекте задействовано более 1000 учащихся начальных классов школ Татарстана.

«После прохождения программы, желающих мы берем в спортшколы и продолжаем занятия. Но даже если школьники к нам не придут, самое главное – мы научим их падать, страховаться, это на всю жизнь пригодится», – считает Шигабетдинов.

Глава Минспорта России поддержал проект. «Прекрасный проект, хорошая идея. Молодцы! Продолжайте», – сказал он.

Стенд Федерации дзюдо РТ также посетили представители Карачаево-Черкесии, Орловской, Саратовской, Брянской областей, Удмуртии, Дагестана и других регионов РФ. Они отметили привлекательность и простоту образовательного проекта Федерации дзюдо России, для которого не нужно никакого специального оборудования – достаточно только гимнастического мата, который есть в спортзале практически любой школы.