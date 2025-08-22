news_header_top
Общество 22 августа 2025 11:45

В Татарстане около 900 школ оснастят новыми кабинетами труда и ОБЗР

В Татарстане до 2027 года около 900 школ оснастят новыми кабинетами «Труда» и «Основы безопасности и защиты Родины». На это выделят 285 млн рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки.

«Современные условия обучения предполагают обеспечение учебного процесса необходимым оборудованием. Рустам Нургалиевич [Минниханов, Раис РТ – прим. Т-и], благодарим вас за такую поддержку», – сказал глава Минобрнауки.

На оснащение школ новыми кабинетами 104 млн рублей будет направлено из федерального бюджета и 181 млн рублей – из республиканского.

Кроме того, по словам Хадиуллина, начиная с будущего года будет запущена трехлетняя программа по переоснащению кабинетов изобразительного искусства, музыки и физики.

