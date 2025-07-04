В Татарстане около 30 компаний-экспортеров получили сертификаты «Сделано в России»

Тридцать татарстанских компаний представляют свои товары на международных рынках под единым национальным брендом «Сделано в России». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Маркировка, подтверждающая качество продукции и благонадежность отечественного производителя, предусмотрена национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Она направлена на увеличение экспорта несырьевой продукции, повышение ее узнаваемости и доверия со стороны зарубежных партнеров.

Участники программы «Сделано в России» получают поддержку Российского экспортного центра в приоритетном размещении и продвижении продукции на международных электронных торговых площадках, право маркировать ее знаком Made in Russia, возможность участия в рекламно-информационных кампаниях на внешних рынках и иные преференции.

Участие в программе также значительно снижает расходы на логистику, листинг и другие операции, необходимые для успешной реализации российских товаров за рубежом.

К данному моменту татарстанские компании получили около 30 сертификатов «Сделано в России», подтверждающих возможность реализации их продукции и получение преференций в рамках национальной кампании. В 2024 году в Татарстане к национальным магазинам подключилось 15 компаний, за первое полугодие 2025-го – еще 11. В основном это поставщики строительных материалов, фирмы из секторов пищевой и легкой промышленности, производители косметики.

Получить статус «Сделано в России» могут крупные компании, а также представители малого и среднего бизнеса. Он оформляется бесплатно, процедура занимает не более десяти рабочих дней.

В Татарстане получить сертификацию можно в подведомственном Минэкономики РТ региональном Центре поддержки экспорта. Сотрудники центра помогут заполнить и подать заявку. Получить уведомление о готовности сертификата «Сделано в России» и его копию можно по электронной почте. Сертификат можно оформить и онлайн на платформе «Мой экспорт».