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В Татарстане около 205 тысяч домов не стоят на учете в ГИС ЖКХ
В Татарстане порядка 205 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства не внесены в систему Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Из-за этого жильцы не могут увидеть в личном кабинете данные о своем доме и пользоваться приложением «Госуслуги.Дом», сообщает жилищная инспекция республики.
«Кадастровый номер квартир в МКД должны размещать управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы. Кадастровые номера индивидуального жилого строительства в ГИС ЖКХ вносят исполнительные комитеты», – пояснили в ведомстве.
В лидерах антирейтинга Альметьевский район, где в системе не зарегистрированы почти 27,5 тысячи домов. В топ-6 также вошли Казань, Тукаевский, Черемшанский и Лаишевский и Пестречинский районы.
Среди самых ответственных городов – Елабуга, там в систему осталось добавить всего 84 дома, в то время как в феврале их число равнялось 4,5 тысячи. Также в жилинспекции отметили успехи Атнинского района, из 5,1 тыс. домов сейчас остались не внесенными в ГИС ЖКХ только 273 дома.
«Жилинспекция РТ напоминает: игнорирование данного требования закона является поводом для привлечения должностных лиц к административной ответственности по ст. 13.19.2 КоАП РФ», – заключили в ГЖИ РТ.
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