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В Татарстане около 200 тыс. тонн зерна исследовано на радиационную безопасность
В Татарстане с начала этого года 193,7 тыс. тонн зерновой продукции исследовали на радиационную безопасность. Превышения допустимых уровней активности радионуклидов не выявлено, сообщает пресс-служба Центра оценки качества зерна в РТ.
«Было проведено 91 радиологическое исследование проб от партий зерна и продуктов его переработки. Также за девять месяцев специалисты проанализировали 1 289 образцов зерна и продуктов его переработки, поступивших от заказчиков, на соответствие российским требованиям по радиационной безопасности», – отметили в ведомстве.
Всего за девять месяцев на партии ячменя, кукурузы и гороха, экспортируемые в Китай и на Ближний Восток, выдано 12 сертификатов радиологического контроля международного образца. Общая масса зерновой продукции составила 23,4 тыс. тонн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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