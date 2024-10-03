В Татарстане около 200 тыс. тонн зерна исследовано на радиационную безопасность

В Татарстане с начала этого года 193,7 тыс. тонн зерновой продукции исследовали на радиационную безопасность. Превышения допустимых уровней активности радионуклидов не выявлено, сообщает пресс-служба Центра оценки качества зерна в РТ.

«Было проведено 91 радиологическое исследование проб от партий зерна и продуктов его переработки. Также за девять месяцев специалисты проанализировали 1 289 образцов зерна и продуктов его переработки, поступивших от заказчиков, на соответствие российским требованиям по радиационной безопасности», – отметили в ведомстве.

Всего за девять месяцев на партии ячменя, кукурузы и гороха, экспортируемые в Китай и на Ближний Восток, выдано 12 сертификатов радиологического контроля международного образца. Общая масса зерновой продукции составила 23,4 тыс. тонн, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.