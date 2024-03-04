В Татарстане около 182 тыс. человек разного возраста стали волонтерами. Республика в прошлом году перевыполнила плановое значение показателя федерального проекта «Социальная активность» на 28%. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Кабинете Министров региона.

Татарстан участвует в реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Прежде всего эта работа связана с развитием волонтерского движения в республике, рассказал спикер.

«Республика уже пятый год подряд становится победителем всероссийского конкурса „Регион добрых дел” и выигрывает федеральную субсидию. Пятый год подряд Татарстан получает более 7 млн рублей на развитие добровольчества в разных городах и районах», — отметил глава Минмолодежи.

Садыков подчеркнул, что помимо этого реализуется республиканский проект по развитию добровольчества до 2025 года. Здесь финансирование составляет 17,3 млн рублей. «Все эти средства в совокупности направляются на развитие добровольческих центров в разных муниципалитетах, на их материально-техническое обеспечение и проведение социальных мероприятий», — пояснил он.

По словам министра, волонтеры республики подключились к сбору гуманитарных грузов и участвуют в их доставке в города Лисичанск и Рубежное, за восстановление которых отвечает Татарстан.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.