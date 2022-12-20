В Татарстане около 15 тыс. детей получат новогодние подарки от государства

В этом году примерно 15 тыс. детей в Татарстане получат сладкие подарки от государства. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Ежегодно в Татарстане на основании распоряжения Кабинета Министров вручаются новогодние подарки детям в возрасте до 18 лет, оставшимся без попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ОВЗ, обучающимся в специальных коррекционных школах. В этом году новогодние подарки получат почти 15 тыс. детей», — заявил спикер.

Министр пояснил, что стоимость подарка составит около 800 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что около 2 тыс. детей мобилизованных посетят Республиканскую елку 25 декабря.