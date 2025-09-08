В Татарстане оклады бюджетников увеличат на 10% с начала следующего года

Фото: © «Татар-информ»

С начала будущего, 2026 года оклады бюджетников в Татарстане вырастут на 10%. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

В частности, оклад работника при разряде оплаты 1 и тарифном коэффициенте 1,0 оклад работника увеличится с 23 320 рублей до 25 650.

Всего тарифная сетка состоит из 18 разрядов. При разряде оплаты 18 тарифный коэффициент равняется 1,2281. Оклад работника с таким разрядом вырастет до 31 501 рубля с прежних 28 637.

В последний раз оклады бюджетников в Татарстане увеличивали этой весной: с 1 мая они выросли на 10%.