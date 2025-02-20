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Политика 20 февраля 2025 18:50

В Татарстане ограничат поддержку инвестпроектов компаний с иностранным участием

В Татарстане запретят господдержку инвестиционных проектов компаний, более 25% капитала которых принадлежит иностранным юрлицам. Соответствующий законопроект приняли депутаты на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

Документ разработан для приведения республиканского законодательства об инвестиционной деятельности в соответствие с федеральным. Законом уточняются условия и порядок оказания мер господдержки инвестиционных проектов по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений, рассказал депутат Марат Галеев.

«Федеральный закон о защите и поощрении капвложений был принят в апреле 2020 года. Его реализация на практике показывала необходимость совершенствования. Последние изменения внесены в конце прошлого года», – заявил он.

Галеев отметил, что законом не поддерживаются инвестиционные проекты, если есть другие формы прямой государственной поддержки. Кроме того, ужесточается контроль казначейства за расходами по капитальным вложениям.

#инвестпроекты #законопроект #господдержка
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