В Татарстане ограничат движение на трассе Р-239 из-за ремонта надземного газопровода

В Татарстане 20 июня на 272 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном будет временно прекращено движение транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«20 июня с 3.00 до 14.00 на 272 км автомобильной дороги Р-239 будет прекращено движение из-за проведения ремонтных работ надземного факельного газопровода ПАО „Татнефть“», — отметили в ведомстве.

Во время производственных работ проезд транзитного автотранспорта будет организован в объезд по ведомственной автодороге «Татнефти». Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.