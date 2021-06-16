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Ру Тат
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16 июня 2021  21:20

В Татарстане ограничат движение на трассе Р-239 из-за ремонта надземного газопровода

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В Татарстане 20 июня на 272 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном будет временно прекращено движение транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«20 июня с 3.00 до 14.00 на 272 км автомобильной дороги Р-239 будет прекращено движение из-за проведения ремонтных работ надземного факельного газопровода ПАО „Татнефть“», — отметили в ведомстве. 

Во время производственных работ проезд транзитного автотранспорта будет организован в объезд по ведомственной автодороге «Татнефти». Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков. 

После завершения строительно-монтажных работ движение будет осуществляться в штатном режиме.

#закрытие движения
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