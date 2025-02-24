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Общество 24 февраля 2025 15:26

В Татарстане ограничат движение большегрузов на подъезде к Кирову от трассы М7

В Татарстане 26 февраля на мосту через ручей на 43-м километре подъезда к Кирову от трассы М7 «Волга» ограничат движение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно ограничено с 12 часов для транспортных средств массой более 25 тонн», – уточнили в ведомстве.

Ограничение вводится из-за снижения несущей способности моста.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее выбирать маршруты движения.

#ограничение движения большегрузов
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