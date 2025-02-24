В Татарстане ограничат движение большегрузов на подъезде к Кирову от трассы М7

В Татарстане 26 февраля на мосту через ручей на 43-м километре подъезда к Кирову от трассы М7 «Волга» ограничат движение большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Движение будет временно ограничено с 12 часов для транспортных средств массой более 25 тонн», – уточнили в ведомстве.

Ограничение вводится из-за снижения несущей способности моста.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее выбирать маршруты движения.