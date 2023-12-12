В Татарстане официально работают 30% инвалидов трудоспособного возраста

В Татарстане проживают 102 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них лишь 31 тыс. человек официально работают в различных сферах. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова на заседании президиума Государственного Совета РТ.

«Проводится опрос инвалидов, чтобы понимать, сколько необходимо создать новых рабочих мест. Ежегодно утверждается дорожная карта для их трудоустройства, она выполняется. В этом году планировалось трудоустроить более 6,9 тыс. инвалидов», — рассказала спикер.

По словам Тазетдиновой, чтобы стимулировать работодателей к приему инвалидов, предусмотрено предоставление субсидий на оплату труда организациям, которые образованы Обществом инвалидов. Так, пять организаций получили субсидии, в результате сохранена занятость более чем 240 человек. Со следующего года эту субсидию смогут получать и коммерческие организации, где 30% работников — инвалиды.

«По федеральному постановлению при трудоустройстве инвалидов в возрасте до 30 лет можно получить субсидии через Социальный фонд в сумме трех минимальных размеров оплаты труда», — отметила замминистра труда, занятости и социальной защиты.

Председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова добавила, что в республике на 1 ноября более 5,5 тыс. инвалидов трудятся в организациях с численностью работников 35 человек и более. При этом рассчитана квота в 7676 рабочих мест. А на платформе «Работа России» размещено 1649 свободных вакансий для инвалидов.

«При поиске работы инвалиды испытывают определенные трудности, в первую очередь по причине несоответствия квалификационным требованиям работодателей. Работодатели избегают принимать на работу инвалидов в связи с лишними затратами и их психологическими особенностями, с необходимостью лечения, отсутствием возможности привлечения к дополнительным работам и специализированного оборудования», — подчеркнула депутат.

Она заметила, что одной из проблем, возникающих при трудоустройстве инвалидов, является их нежелание официально трудоустроиться. Это связано с состоянием здоровья и риском потери федеральной социальной доплаты к пенсии, с отсутствием индексации пенсий работающих инвалидов, с неподходящим режимом работы, с транспортной доступностью.

Кроме того, инвалиды, имеющие несовершеннолетних детей, боятся потерять единое ежемесячное пособие на них, которое зависит от доходов родителей. Более того, большая часть вакансий для инвалидов, предлагаемых работодателями, связаны с низкой зарплатой, неудобным графиком работы, тяжелым физическим трудом. И предлагается малая доля вакансий с гибким неполным графиком работы.

«Отсутствие или малочисленность адаптированного транспорта, отсутствие или недостаточное количество сурдопереводчиков для глухих также являются препятствием для трудоустройства инвалидов», — констатировала Захарова.

Выслушав докладчиков, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что «вопрос трудоустройства не праздный для семьи, где есть инвалиды», поэтому должен быть всесторонний контроль над исполнением соответствующего закона. «Особенно надо поработать с главами районов и городов. В каждом районе есть предприятие, где можно трудоустроить инвалида, чтобы он был на самообеспечении», — сказал глава парламента.

Комитет Госсоввета по социальной политике провел мониторинг республиканского закона «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите».